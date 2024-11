Maldade: Nelson inferniza Guto e comete erro grave em 'Garota do Momento'

No capítulo desta segunda-feira (25) de "Garota do Momento" (Globo), Nelson (Felipe Abib) vai infernizar a vida de Guto (Pedro Goifman) mais uma vez.

Indignado, ele exige que o filho retome o namoro com Eugênia (Klara Castanho), magoando o coração de Guto.

Afinal, em breve, Guto perceberá que é gay e terá a certeza de que não quer seguir em uma relação com a filha de Teresa (Maria Eduarda de Carvalho).

Guto (Pedro Goifman) e Eugênia (Klara Castanho) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Clarice acolhe Beatriz e afirma que a transformará em uma modelo. Beto sofre ao pensar em Lígia. Clarice se impressiona com Beatriz. Maristela conta a Bia que Beatriz será preparada por Clarice para ser a garota-propaganda da Perfumaria Carioca. Juliano discute com Raimundo.

Eugênia e Celeste se irritam com o egoísmo de Bia. Clarice é dura com Bia. Anita sonha com o programa de Alfredo. Alfredo conta a Teresa que receberá uma premiação na TV. Beatriz teme que todos descubram que ela é filha de Clarice.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.