BBB 25 já pode ter faturado mais de R$ 650 milhões com publicidade

O BBB 25 (Globo) já vendeu todas as cotas de patrocínio.

O que aconteceu

O reality show já negociou todas as cotas de patrocínio dois meses antes de estrear, segundo o jornal Meio & Mensagem. Os valores das cotas de patrocínio chegam a R$ 650 milhões, segundo um plano comercial que circulou pelo mercado publicitário.

A casa de apostas BetNacional está pela primeira vez entre os patrocinadores do programa. Outras marcas como Stone, Rexona, Amstel, Downy, Seara, Méqui, Ademicon, Cif, Chevrolet, Pantene e iFood, que já estiveram presentes na edição de 2024, renovaram o contrato. Electrolux, Kwai e Ajinomoto, que participaram da edição deste ano com ações de conteúdo, aumentaram o investimento para 2025 e também entram como patrocinadoras do reality. MRV, Nestlé e Delícia ainda devem aparecer em ações de conteúdo.

O valor arrecadado pela Globo ainda pode ultrapassar R$ 650 milhões, já que a emissora não limitou a quantidade de cotas para cada um dos planos de patrocínio. Além disso, o ainda BBB costuma atrair mais marcas após a estreia, que está prevista para 16 de janeiro.