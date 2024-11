Refúgio político? Cia oferece cruzeiro de 4 anos para 'escapar' de Trump

A companhia Villa Vie Residences lançou um cruzeiro de quatro anos para os americanos interessados em "escapar" da presidência de Donald Trump. A novidade foi confirmada pelo presidente da empresa, Mikael Petterson, à emissora americana WFLA, da Flórida.

Batizado de "Tour La Vie", o novo programa oferece quatro tipos de pacotes para passageiros:

1 ano de viagem: "Fuga da realidade"

2 anos de viagem: "Seleção de meio de mandato"

3 anos de viagem: "Em qualquer lugar, menos em casa"

4 anos de viagem: "Pulando para o futuro"

Quem encarar a jornada completa, durante os quatro anos de mandato de Trump à frente da Casa Branca, passará por 425 portos em 140 países. Esta modalidade custa US$ 256 mil (R$ 1,49 milhão) para apenas uma pessoa ou US$ 320 mil (R$ 1,86 milhão) para duas, estimou a revista Newsweek.

O primeiro mês será curtido no Caribe, enquanto os quatro seguintes têm paradas na América do Sul — com duas passagens pelo Canal do Panamá, a vista de duas maravilhas do mundo, a exploração de fiordes no sul do Chile, uma passagem pela Antártica, os festejos de Carnaval no Rio e oito dias conhecendo o Rio Amazonas.

O Odyssey nas docas da Harland and Wolff, empresa que construiu o Titanic, no porto de Belfast

A viagem já começou: estes passeios estão programados para a viagem do Villa Vie Odyssey, o chamado "navio amaldiçoado" que levou quatro meses até que finalmente pudesse zarpar de Belfast, na Irlanda do Norte, em outubro. Foram muitos os perrengues técnicos e até as burocracias que impediram o cronograma de ser cumprido como o previsto originalmente; entre eles, o navio ter ficado atracado nas docas da Harland and Wolff, empresa que construiu o Titanic e foi à falência pela segunda vez em cinco anos em setembro.

O Villa Vie Odyssey tem capacidade para até 600 moradores e entrou apenas o segundo mês de uma volta ao mundo que deve durar 15 anos, segundo a companhia. A primeira etapa desta viagem deve durar três anos e meio, contudo.

Neste período, a embarcação deve visitar todos os sete continentes, 13 maravilhas do mundo e mais de 100 ilhas tropicais — ou seja, quem resolver passar apenas quatro anos no navio terá muito o que ver e fazer enquanto esquece da realidade política do mundo.

À WFLA, Mikael Petterson tentou apaziguar ânimos ofendidos pela proposta de sua companhia e esclareceu que o time da Villa Vie Residences havia criado a campanha e seus pacotes antes de os resultados das eleições terem sido divulgados. "Acreditamos que temos o produto perfeito para aqueles que disseram que deixariam o país se um ou outro vencesse a eleição", relativizou.

Ele ainda garantiu que o navio é um espaço democrático. "Tínhamos dois grupos assistindo às eleições [um de cada partido] a bordo, onde metade da comunidade assistia à Fox News [emissora americana de direita] em um lado do navio, enquanto a outra metade assistia a [liberal] MSNBC. Podemos ter visões políticas diferentes, mas nossa comunidade se une através da paixão por explorar o mundo de uma maneira muito real que vai além da política".

O Villa Vie Odyssey oferece aos seus moradores spa, academia, casa noturna, lounge, biblioteca, escritórios, restaurante, café, bar, pub, observatório, piscina e quadra de pickleball. Quem decide viver no navio também tem acesso a atendimento médico de bordo; o atual morador mais idoso tem 92 anos, revelou a empresa à Newsweek.

Toda a alimentação e bebidas estão inclusas no preço, assim como internet wi-fi, serviço de camareiras semanal e de lavanderia quinzenalmente. Álcool só está incluso nos jantares, contudo. Ao jornal britânico The Independent, Petterson confirmou que a empresa têm atendido a mais interessados no cruzeiro desde que Trump foi anunciado como o próximo presidente, no dia 7 de novembro. Mais informações estão disponíveis no villavieresidences.com/tour-la-vie.