Ator de 'Os Quatro da Candelária' recorda passado: 'Vendia bala no sinal'

Samuel Silva, 15, um dos protagonistas de "Os Quatro da Candelária", recordou seu passado antes do trabalho na série.

O que aconteceu

O jovem ator entrou na carreira artística após conhecer Leandro Firmino, o Zé Pequeno em "Cidade de Deus". "Eu vendia bala no sinal. Fui comprar uma caixa e vi muita gente tirando foto com o Leandro. Humildemente, perguntei se ele poderia me ajudar a virar ator", disse em entrevista ao jornal O Globo.

Leandro lembra que ajudou o jovem ao notar sua determinação. "No dia em que o conheci, quando falei que podia tentar algum teste, nada garantido, ele disse: 'tudo bem, eu faço'. O que acontece muito é gente dizendo 'me indica aí'. E ele foi tentar, com muita energia e força", recordou Firmino.

O talento de Samuel também chamou atenção atrás das câmeras. "Eu parava, olhava duas, três vezes, e pegava [o texto]. Às vezes, tinha cenas que eu fazia de primeira. Fico feliz porque ninguém espera nada da gente, né? Vim do nada", disse o jovem.

O ator tem uma lista de sonhos pela frente, como dar uma casa para a mãe, distribuir cestas básicas onde mora e estrelar uma novela. "Brilhar! E fazer uma novela na Globo. Muita gente vai falar: 'Caramba, Samuelzinho venceu'", assumiu.

Samuel quer deixar a "família bonita, no conforto, longe dos perigos", e contou que seu avô, que morreu há cinco anos, já sentia o que o futuro guardava para seu neto. "Ele dizia que eu ia dar um futuro melhor para minha mãe e minha família. Falava assim: 'ó, não vou estar aqui, mas vocês vão ver'", relatou.

Além do sucesso de "Os Quatro da Candelária", Samuel já conseguiu outros papéis para seu currículo. O jovem atuou na produção "Um dia qualquer" (Max), e também estará na nova série "Capoeiras", que chega ao Disney+ em 2025.