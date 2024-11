Zezé nega ter deixado Luciano por carreira solo: 'Só aumentei o trabalho'

Zezé Di Camargo, 62, vive uma nova fase como artista solo após mais de 30 anos dividindo os palcos com o irmão Luciano, 51. O cantor sertanejo aproveitou o seu primeiro cruzeiro temático, o Navegando com Amigos, para divulgação das novas canções do álbum "Rústico", mas fez questão de afirmar que a parceria de longa data com o irmão segue de pé.

"Dupla é consagrada pelo povo brasileiro"

Cantor sertanejo classifica o desafio em carreira solo como um "novo começo". Afinal, ele se enxerga como um novato, mesmo sabendo que seu rosto abre portas nos quatro cantos do Brasil. "É um recomeço. Sempre falo: 'sou um artista consagrado, famoso, todo mundo sabe quem é Zezé Di Camargo, mas como Zezé Di Camargo Rústico tenho 3, 4 anos de carreira apenas. Então, estou começando. Me considero do tamanho de outro artista que está começando agora".

Claro, tenho que entender que onde ponho a cara, todo mundo sabe quem sou eu, mas o artista Zezé Di Camargo Rústico está engatinhando ainda, com certeza. Eu nem diria que é um recomeço, é um começo. Zezé Di Camargo

Zezé de Camargo fez dois shows especiais ao público em seu cruzeiro temático Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Sertanejo destaca que o projeto solo foi "causado" pelo confinamento em sua fazenda devido à covid-19. Sem poder fazer shows, ele decidiu gravar canções apenas na voz e violão e começou a viralizar nas redes sociais com novos hits. "Me veio uma ideia de gravar voz e violão na fazenda e publicar num canal de YouTube, mas nunca tinha mexido com canal meu."

"Na época falei: "Camilla [filha], abre um canal no YouTube que vou colocar algumas músicas que gravei na fazenda, gravei no celular, quem gravou foi a Graciele', e ela disse: 'você já tem um canal há cinco anos, mas nunca publicou nada'. Olhei lá e tinha 5.000 pessoas seguindo nada. Aí, publiquei a primeira música para 2 milhões de pessoas, a segunda deu em torno disso e falei: 'essa brincadeira pode dar certo'. Acabei transformando a brincadeira numa coisa mais séria."

A decisão de trabalhar como artista solo aconteceu pelo jeito "vanguardista", segundo Zezé. Entretanto, a parceria com o irmão Luciano segue intacta mesmo com os boatos de que cogitam romper. "Sempre brinquei, mas sempre fui vanguardista na minha vida. Sempre andei na linha contrária musicalmente. Falavam: "Zezé, tem que gravar esse tipo de música, que é o que está dando certo" e vou ao contrário. Quando você vai numa linha contrária àquilo que está tudo mundo seguindo, a chance de aparecer é maior".

Foi isso que me levou a fazer o [Rústico]. Essa coisa de ser diferente e surpreender as pessoas. Sou um artista com mais de 30 anos de sucesso ao lado do meu irmão, não abandonei a dupla. Jamais! Continua tendo o meu carinho e respeito, que é uma coisa consagrada pelo povo brasileiro e não tenho direito jamais de menosprezar. É como se você fosse um comerciante e abrisse uma filial. Diria que o rústico é uma filial de Zezé Di Camargo e Luciano.

Zezé Di Camargo grava especial de Fim de ano da Record em navio Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Ao falar da expectativa para a chegada da filha Clara, fruto do casamento com Graciele Lacerda, Zezé Di Camargo afirmou que terá árdua missão para conciliar a agenda solo com o trabalho com Luciano e a criança. "Ser pai com a idade que tenho e depois dos filhos criados é como a minha carreira. Depois de 30 anos de sucesso, fui inventar a história do [álbum] do Rústico. Falei: 'já que estou inventando uma história musical, vou criar uma história nova na vida pessoal'".

É claro que a expectativa é muito grande, todo mês vou ao médico com ela fazer o ultrassom, vejo a carinha dela. É um recomeço. Continuo como o Zezé Di Camargo e Luciano de 30 anos atrás, o Zezé Rústico também é novo e muito recente como artista. Creio que a caminhada é longa e o sacrífico é grande. Acho que só aumentei o trabalho.

*O repórter viajou ao evento a convite da organização.