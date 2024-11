Vanessa pede desculpas a Sidney após flertes em A Fazenda

Vanessa Carvalho pediu desculpas a Sidney Sampaio em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

A peoa se desculpou pelos flertes que trocou com Sidney durante a festa. Os dois conversaram sobre as "brincadeiras".

Vanessa: "Eu fiquei pensando: será que eu fiz alguma brincadeira? Porque eu não lembro de tudo, por causa da bebida. Alguma brincadeira vulgar, você acha que eu passei essa impressão? Não é a impressão que eu queria que você tivesse de mim e nem que o público tivesse de mim".

Sidney: "Não é o ponto de ser vulgar ou não, não é essa a questão. O lance é que a brincadeira é legal quando a gente faz uma vez, duas, três. O que eu acho é que a gente tem uma amizade bacana, se respeita. Então eu acho que, quando você acelera muito nesse lugar, depois você fica brava, aí você fala umas coisas pra mim, e eu fico um pouco chateado. Eu não guardo mágoa não, tá?".

Vanessa: "E o que eu falei pra você?".

Sidney: "Não vou me lembrar especificamente. Mas você me dá bronca por eu não estar correspondendo às suas brincadeiras. O resumo é isso".

Vanessa: "Ainda bem que você não tá [correspondendo], né? Ainda mais com álcool".

Sidney: "Pois é. Não tem nem cabimento".

Vanessa: "Me desculpa se eu passei um pouco do limite".

Sidney: "Imagina! Eu fico feliz de você estar falando sobre isso. Mas não é nem questão de você me pedir desculpas".

