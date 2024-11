Raul Gazolla descreve momento sobrenatural após 6° infarto: 'Fiz passagem'

Raul Gazolla, 69, afirmou ter vivido uma experiência de "pós-morte" após sofrer o sexto infarto, em dezembro do ano passado. O ator acumula uma série de problemas cardíacos desde os 54, mas conta que o último deles foi transformador.

Foi a primeira vez que eu fiz a passagem, tive aquela experiência 'pós-morte'. Fui para o outro lado, vi um campo verde, as árvores lá embaixo, um casal de branco muito longe e as pessoas gritando meu nome: 'Raul, Raul'. Eu falei: 'cara, quem é que está me chamando e onde é que eu estou?'. Quem estava me chamando eram as pessoas fazendo massagem cardíaca. Meu coração parou. Dali pra frente, mudei muito.

contou ele ao podcast "Retiro o que eu disse", comandado por Nelson Freitas e Stepan Nercessian.

Na mesma entrevista, o ator detalhou que não come carne vermelha, mantém uma rotina regrada de exercícios e toma uma série de medicamentos para "melhorar a circulação".

Entre eles, está a tadalafila, conhecido por ser útil no tratamento de disfunção erétil. Gazolla negou o uso com essa função. "Não tem nada a ver com sexo. Eu uso para melhorar a minha circulação sanguínea", afirmou.

Gazolla ainda compartilhou as teorias que explicariam a sequência de problemas cardíacos. "É genético, hereditário, e estresse. Eu tive dois grandes estresses na vida e uma hora a conta chega. Chegou com 54 anos e foi o infarto", afirmou, detalhando que o assassinato da namorada Daniella Perez e a morte do sobrinho Ricardo em um acidente foram seus maiores traumas.

O ator sofreu o primeiro infarto aos 54 anos, em um aeroporto. De início, ele confundiu o mal-estar com uma intoxicação alimentar. Depois desse ataque, o famoso já precisou implantar um "stent".

Um ano depois, durante um treino de jiu-jitsu, ele sofreu a segunda ocorrência. Segundo relatado por Gazolla, ele recebeu orientações para não treinar com uma frequência cardíaca acima de 180 batimentos por minuto e seguiu a recomendação. Mas no final daquele ano, abusou dos alimentos doces e gordurosos, apresentando sequencialmente mais dois infartos.

Assista abaixo ao trecho do podcast em que o ator fala sobre seus infartos: