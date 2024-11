Quem é Gabi Yoon? Atriz ganha destaque com dois papeis em 'Volta por Cima'

Gabi Yoon tem ganhado destaque nos capítulos recentes da novela "Volta por Cima" (Globo), interpretando Yoo-Na e Min-Ji. Em entrevista para Splash, a atriz conta como tem sido o desafio de viver duas personagens, além de atuar como consultora na produção.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Quem é Gabi Yoon?

"Volta por Cima" é a primeira novela de Gabi. Antes disso, ela havia participado do humorístico "Tem que Suar" (Multishow). Porém, antes de aparecer em frente às câmeras, Yoon atuava como consultora e tradutora de coreano para diversas produções, como a série "Além do Guarda-Roupa" (Max).

Enquanto esperava a minha vez no ramo artístico, trabalhei em paralelo como intérprete de idiomas. Que tem me levado a diversos setores, do corporativo, governamental até sets de filmagem ou produções de shows, expandindo até serviços de consultoria linguística e cultural. Gabi Yoon

Agora, ela usa toda sua experiência profissional também como consultora na novela das sete. "A consultoria tem sido uma oportunidade de poder trazer maior verossimilhança e cuidado na obra. Fico muito feliz de poder contribuir na novela com a minha bagagem da profissão de intérprete e expertise no idioma coreano e da cultura coreana".

Dentro de "Volta por Cima", acompanhamos o K-drama "Pétalas do Amor", e Yoon, além de atuar, dá um toque especial nessas cenas. "Ajudo com as falas em coreano, fico de olho nos detalhes do set como uma revisão porque já temos equipes que arrasam nesse trabalho antes de mim. Às vezes, trago sugestões na hora, no set mesmo".

Como, por exemplo, na cena em que uma 'pessoa estranha' aparece observando Jin e Yoo-Na na cafeteria. Sugeri o estranho usar um boné preto —que é uma forma bem clássica de disfarce na Coreia ou em referências de audiovisuais sul-coreanos. Gabi Yoon

Apesar disso, Gabi aponta atuar, escrever músicas e cantar como suas grandes paixões. "Amo profundamente ser atriz. Ultimamente estou tendo oportunidades, espaço no audiovisual brasileiro e vivendo meus momentos de realização de um sonho. Escrevo músicas de vez em quando e adoro cantar. Sempre tive muito amor pela música, além do audiovisual".

Ela usa essa paixão pela música também na novela, pois Yoon cantou e escreveu algumas músicas da trilha sonora de "Volta por Cima". "É muito legal poder escrever as letras vivendo a personagem, um mix de sentimentos".

Em capítulos recentes, vimos Gaby Yoon aparecer como uma nova personagem na novela das sete. Desde o início da trama, víamos apenas Yoo-Na, a dona da cafeteria dentro do K-drama assistido por Tati (Bia Santana). Na última semana, conhecemos também Min-Ji, a atriz que interpreta Yoo-Na em "Pétalas do Amor".

Minji está chegando com tudo! Trazendo novas revelações, tramas e mistérios. O que posso adiantar é que ela é uma atriz coreana e vem com uma missão de levar o Jin de volta para Coreia. Só que acredito que ela ainda não tem noção que isso vai ser mais difícil do que pensava. Gabi Yoon

Questionada se podemos torcer por um relacionamento amoroso de Min-Ji com Jin (Allan Jeon), Gabi diz rindo: "Também quero saber! Por ora, acho que só a Claudia [Souto] sabe".

Min-Ji (Gabi Yoon) e Jin (Allan Jeon) em 'Volta por Cima' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Yoon se mostra muito feliz por estrear nas novelas em uma obra que celebra tanto a diversidade como "Volta por Cima". "[A novela] traz protagonistas negras, temos cinco atores de origem asiática sem ser família ou estar todos num núcleo só. Isso é um grande passo. Significa que finalmente temos oportunidades e espaços na TV aberta do Brasil [...] Nosso país é tão diverso e já estava na hora dessa diversidade estar presente nas mídias. A cada dia percebo, aprendo e sinto na pele como é importante este assunto da representatividade".

Por fim, Gabi reflete sobre as críticas ao núcleo do K-drama feitas por alguns fãs do gênero. "Não posso generalizar todas as opiniões. Mas creio que as pessoas tendem a querer defender o que gostam. E nesse sentido, entendo como uma grande atenção das pessoas "estarem de olho" nessa novidade que está chegando, envolvendo a cultura que tanto gostam".

Ela pede para que essas pessoas assistam à novela com carinho. "Estamos tendo cuidado para trazer K-drama com verossimilhança. Não só Jack Park e eu que estamos prestando consultoria, mas temos atores que têm ascendência coreana, a autora Claudia Souto com muita sensibilidade e uma diretora amarela, Jully Irie, que estuda e pesquisa muito para trazer as cenas do K-drama. Gostaria que pudessem ver o quão significativo está sendo esta novela para muita gente, incluindo nós do elenco".