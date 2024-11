Piada com enchente, Teleton e mais: os humoristas que já foram 'cancelados'

O humorista Abner Dantas teve shows cancelados após fazer piadas sobre as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul entre abril e maio deste ano. Dantas não é o primeiro comediante a fazer piadas de mau gosto e ser "cancelado".

Veja outros humoristas com casos de cancelamento.

Abner Dantas

Humorista Abner Dantas debocha sobre as enchentes no Rio Grande do Sul Imagem: Reprodução/Instagram

Em um vídeo publicado na quinta (21) em suas redes, Abner Dantas simula uma pessoa se afogando. O conteúdo seria para promover suas apresentações em Canoas e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, ambas canceladas após o acontecimento.

"Assim como vocês tiveram que construir novas casas, eu estou construindo o meu show solo e vou testar ele dia 27 em Canoas e 28 em Novo Hamburgo. Garanta o seu ingresso e venha assistir a esse espetáculo de desrespeito", escreveu Dantas na legenda de seu vídeo. A casa de shows decidiu cancelar as apresentações.

Léo Lins

Leo Lins Imagem: Reprodução/Instagram

O humorista Leo Lins foi demitido do SBT, em 2022, devido a uma piada feita com uma criança com hidrocefalia, cuja história havia passado no Teleton. A piada foi considerada "de extremo mau gosto" pela AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).

"Eu vi um vídeo de um garoto do interior do Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele. A família nem mandou tirar, instalou um poço. Agora o pai puxa a água do filho e todos estão felizes e tomam banho", disse Lins em vídeo nas suas redes.

Essa não foi a única polêmica de Léo Lins. O seu especial "Perturbador" foi retirado do YouTube por piadas com escravidão, perseguição religiosa, minorias, pessoas idosas e com deficiências.

Bruno Lambert

O humorista Bruno Lambert Imagem: Reprodução

O comediante Bruno Lambert foi investigado no ano passado, devido a uma "piada" feita com pessoas que usam cadeiras de rodas durante uma apresentação de stand-up.

"Você já comeu uma cadeirante? Eu também não. Sabe por quê? Porque não dá. Coloquei ela de quatro, ela murchava. Aí, você tinha de pegar ela aqui, abaixa. Parece crossfit, entendeu?", afirmou na época.

A investigação foi aberta pela deputada Tabata Amaral (PSB), que alegou que as declarações do humorista eram preconceituosas. No entanto, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu que "não houve intenção de ofender".

Danilo Gentili

Danilo Gentili é conhecido como o comediante mais processado por suas piadas Imagem: Reprodução / SBT

Danilo Gentili foi processado várias vezes por suas "piadas". Suas polêmicas são muitas, indo de prisão por se fantasiar de pessoa em situação de rua, em 2009, até piadas com doadoras de leite, que levaram o humorista a pagar uma indenização de R$ 80 mil em 2017.