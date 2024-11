Luana esclarece 'ameaça' a Fernando em A Fazenda: 'Não foi legal'

Na dinâmica de apontamento de A Fazenda 2024 (RecordTV), Fernando Presto citou a suposta "ameaça" que Luanna Targinno teria feito contra ele.

O que aconteceu

Fernando pediu para entender o que Luana quis dizer com a suposta ameaça. A peoa negou tê-lo ameaçado e explicou o que teria dito.

Fernando: "Naquela briga do leite condensado, você falou que eu não conheço as pessoas que você conhece lá fora e que eu iria ver o que iria acontecer comigo. Queria ver o que isso quer dizer, se inclui minha integridade física ou meus amigos, porque é uma coisa pesada de ser dita aqui dentro. Outra coisa que ouvi da boca de mais de um esta semana foi: 'Só cozinha e não faz mais nada'. Tem dias que eu começo a cozinhar um dia antes, descongelo a carne, depois ponho o feijão de molho... É um processo que leva bastante tempo".

Luana: "As outras pessoas hipócritas do seu grupo se aproveitam de uma coisa que elas não estavam presentes, não sabem como aconteceu, para usar como argumento contra mim. Afinal, elas não têm mais nada para falar. Quando a gente estava brigando, foi falado sobre meu namorado, meu biquíni, minhas coisas. Eu estava muito nervosa e falei: 'Você não sabe de onde eu vim, nem quem eu conheço'. Em momento nenhum eu falei: 'Você vai ver o que vai acontecer com você'. Depois eu falei: 'Vou lhe processar'. E sim, não foi legal....".

Fernando: "Não foi bem assim que eu ouvi, mas tudo bem".

