Lenny Kravitz: shows de abertura têm pedido de bis e confusão com Frejat

Com três shows de abertura, a noite de Lenny Kravitz em São Paulo teve sabor de festival. Para aquecer o público antes da atração principal no Allianz Parque, neste sábado (23), foram escalados os brasileiros Liniker e Frejat e a britânica Lianne La Havas.

Liniker canta no Allianz Parque, em São Paulo, em show de abertura de Lenny Kravitz, no sábado (23) Imagem: flashbang/30e

O que rolou

Liniker encontrou espaço na concorrida turnê de "Caju" para ser a primeira a subir ao palco. Ainda com o dia claro, cantou para um público pequeno, mas absolutamente entregue.

Músicas como "Caju", "Tudo", "Veludo Marrom" e "Me Ajude a Salvar os Domingos" foram cantadas a plenos pulmões. Ao fim, o coro pedindo bis foi ouvido por todo o estádio.

A inglesa Lianne La Havas se apresenta antes de Lenny Kravitz, no sábado (23), em São Paulo Imagem: flashbang/30e

Com show esgotado no Cine Joia neste domingo (24), Lianne La Havas deu uma palinha do seu repertório de jazz funkeado cheio de classe. Em formato de power trio, a britânica executou um repertório curto e preciso, com destaque para a bossa novista "Sour Flower".

Último espetáculo antes de Lenny Kravitz, Frejat parecia um corpo estranho no lineup dos shows de abertura, mas bastaram os primeiros acordes de "Puro Êxtase", do Barão Vermelho, para o público ficar na mão do guitarrista. Com um repertório repleto de sucessos de sua antiga banda, Frejat comandou um bonito momento de nostalgia — até ter seu som desligado abruptamente.

Frejat faz show de abertura para Lenny Kravitz, em São Paulo, no sábado (23) Imagem: flashbang/30e

Enquanto executava a última canção do show, o clássico "Pro Dia Nascer Feliz", o músico teve seu som desligado, mas continuou tocando até o final. Ao terminar, um princípio de confusão se estabeleceu no palco entre o que pareciam ser membros da equipe de Frejat e de Lenny Kravitz. O público se dividiu entre gritar o nome de Frejat e vaiar o pessoal de Kravitz.