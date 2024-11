Filho de Cristiano Araújo abre caixa com lembranças do pai pela 1ª vez

Bernardo, filho de Cristiano Araújo com a influenciadora e empresária Elisa Leite, abriu pela primeira vez neste domingo (24) uma caixa com diversos pertences de seu pai, que morreu há nove anos em um acidente de carro.

O que aconteceu

A mãe explicou o momento especial em suas redes sociais. "Depois de 9 anos, deixei o Be abrir as caixas com as coisas do pai dele que eu guardei para ele ter de lembrança quando for maior", escreveu Elisa.

O cantor Cristiano Araújo morreu quando Bernardo tinha apenas dois anos. O menino é filho do breve relacionamento entre o cantor e a influenciadora digital.

"Que alegria estar usando a mesma camiseta que meu pai usou há nove anos, no meu aniversário de dois anos", postou o menino em seu Instagram. Algumas fotos dos três juntos foram feitas no aniversário de dois anos de Bernardo.

"Tudo o que as fãs iam dando, minha mãe ia guardando nessa caixa para mim". Em seus stories, Bernardo e a mãe mostraram diferentes presentes que o menino recebeu das fãs de Cristiano Araújo.

Nos comentários do post, diversos fãs falaram que Bernardo está muito parecido com o pai. "A cada dia que passa, está mais parecido com seu pai", escreveu uma pessoa nas redes sociais.