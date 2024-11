Eliminada de A Fazenda, Babi nega ter sido amante de ex de Luana: 'Amigo'

Babi Muniz falou sobre o boato de que teria sido pivô de fim de relacionamento de Luana Targinno antes de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Babi participou do Hora do Faro, onde comentou a polêmica de que teria se envolvido com o ex-namorado de Luana. Ela negou e revelou a identidade do homem.

Babi: "Ela falou: 'Eu achei que você tinha ficado com uma pessoa'. Eu falei: 'Quem?'. Aí ela falou: 'Eu não abri a conversa. Eu vi outra pessoa, porque ele estava fazendo uns negócios errados, e a sua conversa eu não abri'. E aí eu falei: 'Me fala quem é'. Ela veio e falou no meu ouvido: 'Alê Oliveira'. É um cara muito legal. Eu nunca fiquei com ele, é meu amigo".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado após eliminação de Babi? Resultado parcial Total de 11191 votos 1,16% Albert Bressan 47,24% Fernando Presto 0,58% Flor Fernandez 0,79% Flora Cruz 1,22% Gui Vieira 0,56% Gilsão 0,54% Juninho Bill 1,06% Luana Targino 18,67% Sacha Bali 16,10% Sidney Sampaio 5,92% Vanessa Carvalho 6,17% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 11191 votos

