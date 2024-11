Filho mostra detalhes da mansão e carro de luxo de Gugu: 'Muitas memórias'

Em entrevista ao Domingo Espetacular (Record) cinco anos após a morte de Gugu Liberato, João Liberato, 23, abriu as portas da mansão onde seu pai vivia em São Paulo.

O que aconteceu

João contou que a mansão está intacta, como Gugu deixou há cinco anos. À reportagem, ele mostrou ambientes como o escritório do pai e a sala onde todos se reuniam nos Natais.

A poltrona favorita dele, famosa nos Natais em família, está no mesmo lugar. Passamos muitas ceias juntos aqui! Abríamos presentes, vinha Papai Noel... Meu pai gostava bastante dessa área.

João Liberato

João também revelou que o carro que era o xodó de Gugu, um Lincoln que veio dos Estados Unidos em 2000, não foi vendido e segue na garagem: "Esse carro tem memórias e muitas histórias."

Veja imagens da mansão de Gugu abaixo:

Domingo Espetacular mostra imagens da mansão de Gugu Liberato Imagem: Reprodução/PlayPlus

Domingo Espetacular mostra imagens da mansão de Gugu Liberato Imagem: Reprodução/PlayPlus

Domingo Espetacular mostra imagens da mansão de Gugu Liberato Imagem: Reprodução/PlayPlus

Domingo Espetacular mostra imagens da mansão de Gugu Liberato Imagem: Reprodução/PlayPlus

Domingo Espetacular mostra imagens da mansão de Gugu Liberato Imagem: Reprodução/PlayPlus

Domingo Espetacular mostra carro de luxo de Gugu Liberato Imagem: Reprodução/PlayPlus

Domingo Espetacular mostra carro de luxo de Gugu Liberato Imagem: Reprodução/PlayPlus

Como está a disputa pela herança de Gugu?

Cinco anos após a morte do apresentador, ainda há três processos envolvendo a disputa pela herança bilionária: o inventário da família, o pedido de reconhecimento de união estável feito por Thiago Salvático, 36, e o reconhecimento de paternidade de Ricardo Rocha, 49.

Rose Miriam, 61, mãe dos filhos de Gugu, desistiu da briga judicial em agosto deste ano. O apresentador não a colocou no testamento, apesar de apresentá-la como "minha família" em vida.

A médica estava em oposição ao filho mais velho, João, desde que decidiu pedir o reconhecimento da união estável com Gugu. O jovem defendia que o testamento do pai fosse seguido. Já as gêmeas Marina e Sofia, 19, apoiaram a mãe.

Thiago Salvático também pediu o reconhecimento da união estável com Gugu. Ele afirma que teve um relacionamento de oito anos com o apresentador.

No processo, ele disse ter juntado anos de histórico das conversas diárias com Gugu. "É um grande volume de provas. No processo foram juntados anos de histórico das conversas diárias por WhatsApp mostrando parte do que compartilhamos sobre as questões pessoais. Eu nunca quis que as questões do processo vazassem. Toda vez que eu falo na mídia é só para me defender", disse a Splash em junho desse ano.

A ação do chefe de cozinha foi anulada pela Justiça, e a defesa dele tenta reverter a decisão. Caso ele seja reconhecido como companheiro, terá direito à herança, assim como os outros herdeiros.

Ricardo Rocha, suposto filho de Gugu, entrou com pedido de reconhecimento de paternidade em 2023. A mãe dele teria conhecido o apresentador em 1973. A petição diz que ela trabalhava como babá e empregada doméstica "na residência de uma família nipônica", conforme relato da Folha de S.Paulo. O teste de DNA, para comprovar ou não a paternidade, deve ser feito ainda em 2024.