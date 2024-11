Carol Dieckmann mostra encontro com mulher que foi o neném de Bebê a Bordo

Carolina Dieckmann, 46, compartilhou um encontro especial nos bastidores de seu novo filme: com a mulher que foi a neném da novela "Bebê a Bordo", de 1988.

O que aconteceu

Beatriz Bertu, que hoje tem 37 anos, foi uma das crianças que deu vida à Heleninha, personagem que participa até do título. Na trama, Ana (Isabela Garcia) dá à luz uma criança no carro de Tonico (Tony Ramos) enquanto tentava fugir da polícia. Ela acaba deixando a filha para trás, aos cuidados do homem —esse é o ponto de partida da história.

Hoje, além de atriz, Beatriz também é assistente de direção e participa da produção do novo filme de Dieckmann. "Essa é a Bia, anja da minha vida, sem a qual eu não seria nada nesse filme. Anja. Posso contar quem você foi, Bia?", pediu Carolina nos stories do Instagram, na manhã deste domingo (24).

Com autorização da colega de trabalho, Carol falou sobre o trabalho que revelou Beatriz —apesar do sucesso da trama, ela não voltou a fazer novelas. "Bebê a Bordo" está disponível no catálogo da Globoplay.

A Bia, que vem a ser a minha anja, foi aquela bebezinha de Bebê a Bordo. Agora eu vou pegar na internet uma foto dela e vou colocar naquela bolinha aqui (nos stories), pra vocês poderem comparar, ver se ela está mais bonita.

Carolina Dieckmann

Nos posts, ela não chegou a mencionar o projeto em que as duas estão trabalhando, mas há uma semana a atriz comemorou o início das gravações de "(Des)Controle", dirigido por Rosane Svartman.