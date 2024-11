Brunna se declara para Ludmilla e primeiro filho: 'Família que sonhei'

Brunna Gonçalves, 32, esbanjou felicidade em sua nova fase vivendo a gravidez do primeiro filho ao lado da esposa, Ludmilla.

O que aconteceu

Em algumas fotos postadas por Ludmilla durante a passagem da turnê Numanice por Pernambuco, Brunna se declarou para a amada. "Vontade de chorar vendo essa foto! Minha família que tanto sonhei" escreveu a dançarina em um registro com a barriga aparente e abraçada na praia com a cantora.

Em outra foto, no palco do show, Brunna e Ludmilla se beijam: "Minha 01", escreveu a influencer. O casal anunciou que está esperando seu primeiro filho no último dia 09.

Elas passaram por um processo de fertilização in vitro, com doação de esperma. O óvulo é da funkeira, mas ele foi fecundado e implantado no útero da bailarina.