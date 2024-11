Aos 90 anos, Glória Menezes faz rara aparição, ao lado do filho Tarcisinho

Glória Menezes, 90, fez uma rara aparição pública durante passeio no shopping Village Mall, no Rio de Janeiro. Ela estava acompanhada do filho Tarcísio, 60, e da esposa dele, a publicitária Mocita Fagundes.

A nora da estrela compartilhou que a família foi assistir ao filme "Ainda Estou Aqui". A produção, inspirada no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva e estrelada por Fernanda Torres, é cotada ao Oscar.

"Chegamos no Brasil direto pro cinema. Como não se emocionar com esse filme? Viva o nosso cinema nacional. E sempre bom lembrar: Ditadura, regime militar, NUNCA MAIS", escreveu Mocita no Instagram, junto a uma foto ao lado do marido e da sogra.

Assim como em seus últimos registros, a veterana foi fotografada em uma cadeira de rodas. Glória leva uma vida reservada desde sua aposentadoria, em 2016, após 57 anos de carreira, e hoje vive no Rio.

Depois de se aposentar, ela passou uma temporada no interior de São Paulo, até a morte do marido, Tarcísio Meira. Os dois estavam vivendo em uma fazenda em Porto Feliz.

O galã morreu em 2021, aos 85 anos, após complicações da covid-19. Ele e Glória tinham tomado duas doses da vacina.