A Fazenda: Saiba qual foi o poder da Chama Laranja escolhido para 10ª roça

Adriane Galisteu revelou qual foi o poder escolhido pelo público para o vencedor da 10ª Prova de Fogo de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Prova de Fogo. Na dinâmica, os peões disputam o Poder do Lampião. Com ele, o vitorioso pode escolher entre as chamas Laranja e Branca e poderá intervir diretamente na formação da roça.

O poder da Chama Laranja foi escolhido pelo público. Segundo Adriane, a opção selecionada pelos espectadores foi a opção A) Você deve escolher uma imunidade: à indicação do Fazendeiro; à votação cara a cara; ou ao Resta Um.

O poder da Chama Branca só será divulgado ao vivo, durante a formação da roça.

