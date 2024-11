Viúva de Erasmo Carlos sobre 2 anos da morte do cantor: 'Tempo não aliviou'

Fernanda Esteves, viúva de Erasmo Carlos, contou que ainda não conseguiu superar a morte do cantor - que morreu aos 81 anos, vítima de uma paniculite complicada por sepse de origem cutânea, em novembro de 2022.

O que aconteceu

A viúva fez um longo desabafo na última sexta (22), data que marca dois anos do falecimento do artista. "Hoje faz dois anos que Meu Bem se foi, e eu vivi para ver e sentir cada segundo desse período. Embora muitos acreditem que não, inconveniente e incessantemente me chamam de volta à vida. Eu vivo, e esse é o castigo que chamam de luto"

Fernanda disse ainda da dificuldade de seguir em frente após a perda do seu grande amor. "Erasmo era puro, e isso poucos conheciam. É isso. O tempo, até agora, não aliviou nada. Quem sabe a dose ainda esteja baixa"