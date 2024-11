Vanessa diz que tem affair fora de A Fazenda, e Flora ironiza: 'Tinha, né?'

Vanessa Carvalho conversou com Flora Cruz sobre os flertes que trocou com Sidney Sampaio quando estava sob efeito de álcool em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Vanessa se mostrou constrangida pela forma como agiu com Sidney e ressaltou que tem um affair fora do confinamento. Flora, no entanto, apontou que o relacionamento não deve mais existir.

Vanessa: "Deve estar nas páginas de fofoca eu investindo em Sidney... E você mesma falou que não estava parecendo brincadeira, né? Uma coisa é brincar, não ligo. Mas meu Deus...".

Flora: "Até ele estava meio...".

Vanessa: "Sem jeito, né?".

Flora: "E tu nem aí".

Vanessa: "Ai, ai... Quem é que nunca se humilhou por macho com cachaça, né?".

Flora: "Que atire a primeira pedra".

Vanessa: "Mas Flora, eu tenho uma pessoa lá fora! O que eu estou fazendo da minha vida?".

Flora: "Tinha, né? Tu tinha".

Vanessa: "Não tenho mais, não?".

Flora: "Há muito tempo que não, Nêssa".

Vanessa: "Por quê?".

Flora: "Tu acha que ele está gostando dessas brincadeiras [suas com Sidney], Nêssa? Tu iria gostar?".

Vanessa: "Mas ele não é meu namorado".

Flora: "Então tu não tem ninguém lá fora, ele tá vivendo a vida dele".

