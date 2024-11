O que o Telegram diz sobre pornografia? Canal sobre Simaria foi banido

Do UOL e Colaboração para o UOL, em São Paulo

Um canal do Telegram em homenagem à cantora Simaria foi banido por "conteúdo considerado impróprio", segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles. Quais são os limites do Telegram para conteúdos pornográficos?

Telegram não permite pornografia ilegal

Termos de uso do aplicativo impedem usuários de publicarem certos conteúdos. Regras do aplicativo impedem que se publique "pornografia ilegal em canais públicos do Telegram". Ou seja, usuários não podem publicar imagens de pedofilia, zoofilia, estupro, abuso sexual e outras em canais abertos.

Telegram não especificou qual conteúdo fez canal de Simaria ser banido. O grupo era administrado por fãs, e foi bloqueado com a seguinte mensagem: "Este canal não pode ser exibido porque foi usado para divulgar conteúdo pornográfico".

Outros conteúdos proibidos. Termos impedem veiculação de spam, violência, e atividades "reconhecidas como ilegais na maioria dos países", como "abuso infantil, venda ou oferta de itens e serviços ilegais (drogas, armas de fogo, documentos falsificados)". Brasileiros precisam ter pelo menos dezesseis anos para se inscreverem na plataforma.

Levantamento aponta que mais de 1 milhão de usuários brasileiros compartilham pornografia no Telegram. Dados da SaferNet apresentados em outubro deste ano mostram que 1,25 milhão de usuários do aplicativo de mensagens participam de grupos ou de canais que vendem e compartilham imagens de abuso sexual infantil e de material pornográfico. Só em uma dessas comunidades - que continuava ativa - foi observada a presença de 200 mil usuários.

O que aconteceu

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a cantora teve um canal dedicado para ela banido do Telegram. Ativo há anos na plataforma, ao podia ser encontrado como "Simaria Canal Oficial".

Procurada pela colunista, a assessoria de imprensa de Simaria garantiu que o canal era administrado por fãs. De acordo com eles, o único meio de comunicação oficial da cantora é um grupo no WhatsApp.