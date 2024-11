Sthefany Brito diz que 'pagou língua' ao se relacionar com homem mais novo

Sthefany Brito, 37, abriu o jogo nas redes sociais sobre a diferença de idade com o marido, Igor Raschkovsky, 34.

O que aconteceu

Em uma caixinha de perguntas, a atriz foi questionada por um seguidor: "Qual a diferença de idade entre você e seu marido? Seus filhos são lindos."

Em resposta, Sthefany brincou que "pagou a língua" por se casar com um homem mais novo: "Ele é três anos mais novo. Nem é tanto assim, mas eu tinha me prometido que nunca mais na vida namoraria alguém mais novo do que eu."

Me imaginava com alguém bem mais velho! Como se idade fosse sinônimo de maturidade, né? Paguei a língua! O Igor muitas vezes é mais maduro do que eu em algumas situações.

Sthefany Brito

Sthefany e Igor são casados desde 2018. Eles são pais de dois meninos Enrico, 3, e Vicenzo, de 2 meses.