Vanessa chama Sidney para cama e peão nega: 'Manter distância segura'

Após um selinho durante a décima festa de A Fazenda 16 (Record), Vanessa chamou Sidney para se deitar em sua cama.

O que aconteceu

Os peões se prepararam para dormir após o fim da festa. Vanessa se deitou em sua cama e, quando Sidney se aproximou, ela o chamou.

O peão se deitou em sua própria cama e negou. "Vou não, Nêssa. Vamos manter uma distância segura!".

Sidney riu e reforçou, repetindo. "Vamos manter uma distância segura!".

Os dois trocaram um selinho na festa. Sidney também deu selinho em Flora.

Vanessa confessou a Juninho que está interessada no ator.A ex-Casamento às Cegas, contudo, não revelou isso ao aliado.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado após eliminação de Babi? Resultado parcial Total de 10893 votos 1,18% Albert Bressan 48,17% Fernando Presto 0,60% Flor Fernandez 0,79% Flora Cruz 1,25% Gui Vieira 0,58% Gilsão 0,55% Juninho Bill 1,08% Luana Targino 18,92% Sacha Bali 14,50% Sidney Sampaio 6,07% Vanessa Carvalho 6,32% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 10893 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso