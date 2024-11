A Fazenda 16: Sidney dá selinhos em Flora e Vanessa durante festa

Durante a décima festa de A Fazenda 16 (Record), Sidney trocou selinhos com Flora e Vanessa.

O que aconteceu

Na pista de dança, Vanessa pediu ao peão um beijo. Flora, que estava próxima, disse que também iria querer.

Os três riram e Sidney deu um rápido selinho em cada uma delas.

Na sequência, Vanessa o provocou. "Você beijou ela primeiro, viu."

Albert se aproximou e brincou que não tinha visto a cena. Vanessa pediu outro beijo. "Ele não viu."

Sidney "fugiu". "Já beijei todo mundo!"

Flor brincou com Vanessa. "Calma, acendeu o fogo..."

Momentos antes, Vanessa havia confessado a Juninho um interesse em Sidney.

