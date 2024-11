Paris Hilton diz que nunca fez plásticas e revela segredo de beleza

Paris Hilton, 43, afirmou em entrevista ao podcast Zach Sang Show que nunca fez cirurgias estéticas.

O que aconteceu

Em entrevista, a socialite disse que se orgulha de ter mantido a sua pele com aparência jovial e saudável sem recorrer a plásticas. Paris contou que segue uma rotina rigorosa de cuidados.

Me sinto orgulhosa de ser toda natural. [...] Sempre me mantive longe do sol e nunca fiz botox ou procedimentos injetáveis, nada disso. Paris Hilton

Paris afirmou que os cuidados também se devem à sua mãe, Kathy Hilton, 65, que desde cedo a ensinou como proteger a pele: "Quando eu tinha 8 anos, ela disse: 'Fiquei longe do sol'. Ela também me ensinou uma rotina de cuidados com a pele de 10 etapas, que sigo até hoje."

A socialite ainda contou que investiu em um espaço em casa para manter a saúde e a beleza em dia: "Criei um spa de verdade, daqueles que você vê em resorts de luxo. É equipado com luzes LED, máquinas de hidratação facial, câmara hiperbárica e crioterapia."