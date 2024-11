Noivo trolla Lexa e mostra cantora com ciúmes: 'Brava? Quase nada'

Ricardo Vianna compartilhou um stories fazendo uma brincadeira para provocar sua noiva, a cantora Lexa.

O que aconteceu

Enquanto o casal estava no carro, Ricardo gravou a reação ciumenta da amada em uma brincadeira. Com a cantora distraída olhando para a janela, Ricardo finge que conversa com uma terceira pessoa, falando: "Oi, linda".

Ao ouvir o noivo chamando outra pessoa de "linda", Lexa encara a câmera com um olhar irritado. Ao perceber que estava sendo filmada, a funkeira diz, rindo: "Vou te falar, olhei bravona". Ricardo questiona o motivo. "Você achou que eu estava falando com alguém?"

"Brinca", responde a cantora, ainda desconfiada.

"Você é a linda da minha vida. Te amo, ok?", finaliza o ator. Na legenda do vídeo, ele escreveu: "Brava? Quase nada".