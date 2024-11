Piovani mostra procedimento estético no pescoço: 'Verão, Rio, solteira'

A atriz e apresentadora Luana Piovani postou vídeos no seu stories, neste sábado (23), fazendo um novo procedimento estético em seu rosto e na região do pescoço. Luana, que mora em Portugal, está no Rio de Janeiro.

"Vou ficar mais bonita ainda, meu Deus do céu. É bom que ajuda nesse momento de verão, Rio de Janeiro, solteira", brincou Piovani.

O que aconteceu

A apresentadora aproveitou o tempo no Rio para atualizar seus procedimentos estéticos. Luana Piovani fez os tratamentos com o mesmo médico com quem já havia feito procedimentos anteriormente.

Estou me achando super gata na cara, porque o que o André [médico] faz dura muito tempo.

Luana Piovani

"Mas o meu pescocinho estava me 'baixo-astralizando'". A atriz explicou o procedimento que fez no pescoço, dizendo que dá uma "dorzinha chata", mas que o tratamento aperta as linhas do pescoço. Ela disse que o procedimento se chama liftera, um recurso que usa ultrassom microfocado.

"Preciso também no bigode". Luana também apontou as linhas no seu rosto e falou que precisava fazer o mesmo procedimento também na região acima dos lábios para tirar as linhas dali também.