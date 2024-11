Gaga no Rio? Detalhe no site do Copacabana Palace faz crescer rumor de show

Eduardo Paes já deu indícios de que o Rio de Janeiro deve receber mais um megashow em 2025. E, agora, uma novidade no site do Copacabana Palace foi encarada como uma pista por fãs de Lady Gaga, a possível atração do evento.

As reservas do hotel, que abrigou Madonna este ano, estão completamente bloqueadas entre os dias 14 e 21 de maio e 7 e 14 de junho. "Gagacabana está acontecendo", comemoraram alguns fãs da cantora, ao saberem do bloqueio.

copacabana palace bloqueou reservas no hotel do dia 14 a 21 de maio de 2025 GAGACABANA TÁ ACONTECENDO pic.twitter.com/Vg9snBNcOV -- paiva (@paiva) November 23, 2024

O nome de Lady Gaga como estrela do show ganhou forças essa semana, graças ao prefeito Eduardo Paes. Na sexta (22), ele publicou em seu perfil do X um vídeo da cantora cantando "Shallow". Na legenda da publicação, o prefeito deu a entender que ela será a próxima a se apresentar em Copacabana, após Madonna reunir 1,6 milhão de pessoas na orla carioca.

Pra vocês não acharem que estou sextando bravo! 'Todo Mundo no Rio!' Entendedores entenderão! Sinais!

escreveu o prefeito na postagem

Fãs especulam que a apresentação de Gaga deve acontecer em maio, assim como a da rainha do pop, realizada em 7 de maio deste ano.

Lady Gaga não se apresenta no Brasil desde 2012, única ocasião em que esteve no país. Naquele ano, a artista se apresentou em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre com a turnê Born This Way Ball Tour. Recentemente, em entrevista ao Fantástico (Globo), ela afirmou que deseja retornar ao Brasil para mais shows.

Splash consultou o site de reservas do hotel de luxo e confirmou o bloqueio de datas, mas não existe confirmação oficial sobre o motivo —nem em relação à semana ocupada em maio e nem sobre a semana ocupada em junho.