Juliette desabafa sobre morte da irmã aos 17 anos: 'Não pude ajudar'

Juliette Freire, 34, relembrou a morte de sua irmã, Julienne Freire, aos 17 anos. As declarações foram feitas durante sua participação na Expo Favela Innovation, em Fortaleza, Ceará, na última sexta (22).

O que aconteceu

Durante a palestra, a ex-BBB contou ter entendido que precisava estudar para mudar a sua vida e citou a morte da irmã. "Minha irmã morreu com 17 anos em um hospital público e eu não pude nem ajudar. Eu entendi desde cedo que só o trabalho não ia mudar minha vida."

Eu precisava estudar e quebrar o ciclo da minha família. Me preparar e continuar trabalhando muito, para quando a oportunidade chegasse, eu já estar pronta.

Juliette Freire

A irmã de Juliette foi internada após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Julienne foi levada a um hospital público e, por sugestão da médica, a ex-BBB correu para transferi-la a outro centro médico, onde a irmã teria condições de receber um tratamento melhor. Juliette tinha 19 anos na época.

Juliette seguiu dentro da ambulância com a irmã. Ao chegarem ao hospital, Julienne foi para a UTI, entrou em coma e precisou se submeter a uma cirurgia para drenar o sangue do cérebro, mas não resistiu.

A ex-BBB também falou da sua vitória no reality e de como não se deixou levar pela fama. "Já me considerava uma vencedora antes do Big Brother, tudo isso me preparou para estar aqui falando para vocês a importância de conservar seus valores, a autenticidade, a educação e o trabalho."

Se não fosse tudo que passei, já teria me perdido nesse universo de mídia e fama.

Juliette Freire