Influencer diz que gastou mais de R$ 100 mil para ficar como Cauã Reymond

O influenciador Gleiciano Azevedo Junior afirma que gastou mais de R$ 100 mil para, segundo ele, "ficar a cara" de Cauã Reymond.

O que aconteceu

Com 144 mil seguidores, o influenciador publicou um vídeo para mostrar o seu antes e depois. "Gastei mais de 100 mil reais com plásticas no rosto e fiquei a cara do Cauã Reymond (vozes da minha cabeça)"

O resultado dos procedimentos estéticos dividiu opinião dos seguidores. "Invejosos dirão que é mentira", disse um. "Eu achei lindo, ficou parecendo o Justin Bieber. Já parecia normal, agora tá mais ainda arrasou", comentou outro. "Pede o dinheiro de volta que eles te enganaram", disse um terceiro.

Junior Azevedo mostra antes e depois de procedimentos estéticos para se parecer com Cauã Reymond Imagem: Reprodução/Instagram

O influenciador fez rinoplastia, botox, preenchimento labial e expansão da mandíbula, cirurgia nos olhos para deixá-los mais puxados, correção das orelhas e implante capilar, entre outros procedimentos.