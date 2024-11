Graciele Lacerda exibe barriga de 7 meses de gravidez: 'Clara crescendo'

Graciele Lacerda, 44, compartilhou novas fotos da evolução de sua barriga durante a primeira gestação.

O que aconteceu

Graciele está grávida de sete meses de Clara, sua primeira filha com Zezé di Camargo, 61. Em um registro nas redes sociais, a influenciadora exibiu a barriga: "Clara crescendo por aqui".

Clara é a primeira filha de Graciele e o quarto filho de Zezé — ele já é pai de Wanessa, 41, Camilla, 39, e Igor Camargo, 29, frutos do antigo casamento com Zilu Godoy, 64.

Recentemente, a influenciadora abriu o jogo sobre o antes e depois do seu corpo em meio à primeira gravidez: "Estava olhando umas fotos minhas antigas... Magrinha, com o abdome bonitinho, sarada, malhada. Não me enxergo mais desse jeito! Me acostumei tanto assim, barrigudinha, gravidinha. Estou me amando tanto que vejo como era antes e acho estranho."

Graciele ainda disse acreditar que o contrário também vai acontecer após o nascimento da bebê: "Sei que quando voltar para o meu corpo vou olhar para as minhas fotos de grávida e achar estranho. Engraçado, né?!"