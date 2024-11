Flora e Vanessa trocam farpas em festa de A Fazenda: 'Fala na cara, vida'

Aliadas, Flora e Vanessa se estranharam e trocaram farpas durante a décima festa de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Elas conversavam normalmente durante a festa, quando se estranharam.

Flora comentou seu jogo. "Eu sempre fui eu, independente de amigo chato, de amiga chata. Nunca precisei ser outra pessoa."

Vanessa, então, apontou. "Não é questão de ser outra pessoa. É que as pessoas julgam muito, oprimem muito."

Flora a rebateu. "Que se f*da! Nêssa, você acha que é confortável pra maioria da população me ver de fio dental? Uma mulher preta, gorda, do cabelo duro?"

Vanessa apontou que Flora levou a conversa para outro rumo. "Isso é outra história."

Momentos depois, Vanessa desabafou com Sidney sobre a treta. "Como sempre, a Flora tentando me rebaixar."

Flora estava próxima e retrucou. "Fala aqui na cara, vida."

Vanessa a rebateu. "Falo no ouvido dele se eu quiser!"

Flora se irritou. "Cê é falsa? Então fala de mim na minha cara, pô!"

Vanessa a criticou. "Acho que você faz vários comentários querendo me rebaixar desde o início do programa."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado após eliminação de Babi? Resultado parcial Total de 13222 votos 1,15% Albert Bressan 41,06% Fernando Presto 0,54% Flor Fernandez 0,70% Flora Cruz 1,04% Gui Vieira 0,48% Gilsão 0,47% Juninho Bill 0,95% Luana Targino 16,75% Sacha Bali 23,04% Sidney Sampaio 8,55% Vanessa Carvalho 5,26% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 13222 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso