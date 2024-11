Filmes chineses sobre Covid e romance gay ganham prêmios em Taiwan

Taipé (Reuters) - Filmes da China sobre a pandemia de Covid e um romance gay ganharam prêmios importantes neste sábado em Taiwan no Golden Horse Awards, a versão do Oscar para o mundo da língua chinesa.

Livres da censura rigorosa da China, os prêmios Golden Horse de Taiwan geralmente atraem uma seleção diversificada de filmes.

O documentário dramático do diretor chinês Lou Ye sobre os bloqueios da Covid na China, An Unfinished Film, ganhou os prêmios de melhor filme e melhor diretor, prêmios aceitos por sua esposa Ma Yingli, pois ele está no Japão a trabalho.

"Todos nós passamos por esse período difícil juntos", disse Lou em uma mensagem que Ma leu, agradecendo aqueles que trabalharam no filme.

Lou teve vários problemas com censores chineses, incluindo seu filme sexualmente gráfico de 2006 "Summer Palace".

Enquanto isso, o drama gay em preto e branco "Bel Ami" do diretor chinês Geng Jun, embora produzido na França, ganhou os prêmios de melhor ator principal, melhor cinematografia e melhor edição.

Embora relações entre pessoas do mesmo sexo não sejam ilegais na China, o casamento entre pessoas do mesmo sexo não é reconhecido, e o governo tem reprimido ativistas e representações de pessoas LGBTQ+ na mídia.

Geng, ao aceitar o prêmio em nome do amigo e vencedor do prêmio de melhor ator principal, Zhang Zhiyong, disse que Zhang não deixou que uma lesão sofrida em um acidente de infância que o deixou parcialmente incapacitado o detivesse.

"Ele não estava confiante no começo e sempre queria que a câmera evitasse seus olhos e mãos machucados", disse Geng.

"Eu disse a ele para não evitar isso, nunca evitar isso. Eu disse que esse é seu senso único de realidade e característica e você é um ator muito único."

A China, que reivindica Taiwan democraticamente governada como seu próprio território, bloqueou em 2019 sua indústria cinematográfica de participar oficialmente do Golden Horse Awards, que acontece anualmente em Taiwan.

A ação de Pequim ocorreu após a comoção causada em 2018 na China e entre as estrelas chinesas na cerimônia de premiação, depois que o diretor taiwanês Fu Yue fez comentários em apoio à independência formal de Taiwan, um limite para Pequim.

Mas os filmes chineses, geralmente proibidos em seu país de origem ou sem esperança de lançamento público lá, continuam a concorrer aos prêmios.

(Reportagem de Fabian Hamacher, Angie Teo e Ann Wang)