A Fazenda: Fernando critica peoas por não terem maturidade para reta final

Fernando Presto apontou que Vanessa Carvalho e Flora Cruz não conseguem aceitar votos em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Fernando conversou sobre os rumos do jogo com Flor Fernandez e Albert Bressan. Ele alertou que as opções de voto para a casa estão diminuindo, e disse que Vanessa e Flora não conseguiriam entender se fossem alvo dos aliados.

Fernando: "Já vai abrir esse negócio de a gente ter que votar entre nós. E tem gente que não está preparado para isso emocionalmente. Eu, por exemplo, já estive semi-preparado. Mas tem gente entre nós que não".

Flor: "Eu também estou preparada, porque agora não tem saída".

Fernando: "A Nêssa, a Flora... Quando a gente começar a votar entre nós, elas vão...".

Flor: "Elas vão espumar".

Fernando: "Então, mas é [preciso] entender que agora não tem mais o que ser feito. Eu, Albert e você temos maturidade para entender isso. Elas, não".

Albert: "Sim. Agora é estratégia pura. Não tem mais onde se esconder".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado após eliminação de Babi? Resultado parcial Total de 19194 votos 1,14% Albert Bressan 30,00% Fernando Presto 0,52% Flor Fernandez 0,72% Flora Cruz 0,95% Gui Vieira 0,59% Gilsão 0,77% Juninho Bill 1,00% Luana Targino 21,72% Sacha Bali 28,79% Sidney Sampaio 9,04% Vanessa Carvalho 4,76% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 19194 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso