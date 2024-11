Fernanda Gentil lembra gafe com entrevistado cego: 'Tive medo da direção'

Fernanda Gentil lembrou uma gafe que cometeu ao cobrir a Copa do Mundo de 2010 para o canal pago SporTV.

O que aconteceu

Fernanda Gentil falou sobre a gafe no programa Sabadou com Virgínia (SBT) deste sábado (23). Ela tentou cumprimentar um entrevistado cego estendendo a mão para ele. "Fui cumprimentar um cego. Ele não viu nada, não me respondeu", lembrou Fernanda. O entrevistado era um homem francês que organizava um projeto para levar pessoas cegas aos jogos da Copa de 2010, na África do Sul.

O programa era ao vivo, e a gafe deixou Fernanda sem graça. "Eu fui ser gentil com ele e me desliguei completamente. Já estava pensando no que perguntar, estiquei a mão porque era um padrão que a gente tinha. Apresentei, falei dele, estendi a mão e pensei: 'mas ele não vai me cumprimentar, não?' Isso por 2 segundos. Desfaleci."

O caso fez Fernanda se explicar para a direção do programa. "Fiquei com medo de a direção achar que estava fazendo alguma piada, alguma graça. Escrevi um email dizendo que foi sem querer", disse Fernanda, no programa Sabadou com Virgínia.

A gafe viralizou e virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais na época. Ela conta que, depois disso, outras pessoas disseram ter cometido o mesmo erro. A cena marcou o começo da carreira da jornalista, que estava apenas no seu segundo ano de Globo.