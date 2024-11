Deborah Secco posa de biquíni e exibe tanquinho durante férias no Ceará

Deborah Secco, 44, está aproveitando uma temporada em Fortaleza, capital do Ceará. Na manhã deste sábado (23), a atriz compartilhou uma série de registros tomando sol em uma praia da cidade, destacando o corpo definido com um biquíni cavado.

"Mini férias mood on!!!", anunciou ela na sexta-feira (22), no Instagram. Sua primeira parada no estado foi o parque aquático Beach Park, nos arredores da capital cearense. Deborah aproveitou a companhia da filha, Maria Flor, 8, e recebeu elogios dos seguidores.

"Não envelhece, está mais linda do que nunca", afirmou uma fã. "Estou apaixonada no seu biquíni", destacou outra, aprovando o look praia da atriz. "Amo a musa! No meu Ceará", comentou um terceiro.

Deborah está longe da TV desde o final da novela "Elas por Elas", em abril. Mas a estrela já tem data para voltar às telinhas.

Ela deve apresentar um reality de poliamor na Globoplay.Intitulado "Terceira Metade", a atração vai reunir quatro casais não monogâmicos em uma mesma casa. Ainda não existe data de estreia.