De capa de revista a choro na TV: 5 traições de famosos expostas na mídia

As traições, quando envolvem famosos, ganham outras camadas de exposição. Gabi Martins, por exemplo, ficou sabendo de "puladas de cerca" por meio da imprensa. Luana Piovani foi parar em capa de revista, em 2000, após ser flagrada traindo o então namorado, o ator Rodrigo Santoro.

Gabi Martins

Gabi Martins contou que descobriu traições por meio da imprensa Imagem: Reprodução/Instagram

Cantora revelou que, há poucos meses, descobriu que o então affair, o deputado federal Euclydes Pettersen, namorava outra mulher quando os dois começaram a ficar. No ano passado, ela também terminou o namoro de cinco meses com Lincoln Lau, após outra mulher expor o relacionamento com ele.

Foi muito triste descobrir assim, era a minha vida exposta, não tive muito controle sobre isso. Mas é o preço que se paga por ser famosa. Eu amo o que faço, entendo [a exposição], mas ainda tento aprender a lidar com essa visibilidade. Eu me sinto vulnerável, mas sou do tipo que tenta aprender com todas as situações, amadurecer, até superar. Gabi Martins

Fernanda Rodrigues e André Marques

Atriz contou detalhes de traição durante programa do GNT Imagem: Reprodução/Globo

Atriz contou em Que História é Essa, Porchat? (GNT) como descobriu ter sido traída pelo então namorado André Marques após 16 anos de relacionamento. Convidado para participar de um evento de Carnaval em Fortaleza, André traiu a artista em rede nacional.

Eu estava assistindo e, de repente, ele começou a falar no ouvido de uma moça. De repente, ele começou a xavecar a moça. De repente, ele beijou a moça. Fê Rodrigues

Iza

Iza falou de traição de Yuri Lima em vídeo publicado no Instagram Imagem: Reprodução/Instagram

Cantora expôs a traição do então namorado, Yuri Lima, durante o período de gestação da primeira filha. "Ele mantinha conversas com uma pessoa com quem já tinha ficado, antes de ficar comigo", contou a famosa, em vídeo publicado nas redes sociais.

Suposta amante de Yuri ofereceu prints para veículos de comunicação por R$ 30 mil, que avisaram a artista sobre a tentativa de venda. "Prints chegaram até mim e provavelmente chegarão até vocês. Estou dando essa notícia agora não só para o Yuri, mas também para a família dele, a quem eu peço desculpas," afirmou.

Luana Piovani e Rodrigo Santoro

Luana Piovani falou de traição em vídeo publicado no YouTube Imagem: Instagram

Luana e Rodrigo foram namorados entre 1997 e 2000. O romance terminou quando a atriz foi flagrada aos beijos com o empresário Christiano Rangel durante o Carnaval. À época, a foto da traição foi parar na capa da revista Contigo.

Já traí e já fui traída. A minha traição foi pública e notória, e o meu 'corno' também foi público e notório. Tenho muita dificuldade em lidar com a culpa. Inclusive, a minha história de traição, na verdade, foi traição, mas eu não voltei para casa falando 'eu te amo, meu amor' e deitei na cama. Eu traí, cheguei em casa e falei: 'Deu ruim, vou partir'. Piovani, em vídeo no YouTube

Luisa Sonza e Chico Moedas

Luísa Sonza revelou que foi traída por Chico Moedas durante o Mais Você (Globo) Imagem: Manu Scarpa/Brazil News

Sonza chorou e optou por revelar o fim da relação com Chico Moedas, em uma entrevista ao Mais Você (Globo), em setembro de 2023. A cantora leu um texto em que afirmou ter sido traída.