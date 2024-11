Beto Barbosa, Caetano e Elvis: veja famosos que viveram namoros polêmicos

Beto Barbosa, 69, foi criticado ao falar sobre seu relacionamento de 12 anos com Gisele Barbosa, de 27. Pelas datas, o cantor teria iniciado a relação quando a parceira tinha 15 anos e ele, 57.

A polêmica de relacionamentos entre pessoas com idades distantes, em especial com início na adolescência, é tópico recorrente no mundo das celebridades. Relembre alguns casais que tiveram começos criticados pelo público:

Caetano Veloso e Paula Lavigne

Caetano Veloso e Paula Lavigne durante evento em 2018 Imagem: Greg Salibian/Folhapress

Caetano conheceu Paula nos bastidores de uma peça em 1982. Na época, o cantor estava com 40 anos e a atriz tinha 13. Em uma entrevista para a Playboy em 1998, ela revelou que perdeu a virgindade no aniversário do cantor quando se conheceram. Paula e Caetano assumiram o relacionamento em 1986, aos 17 anos da produtora, e seguiram juntos até 2004, período em que tiveram dois filhos. O casal reatou em 2016.

Elvis e Priscilla Presley

Elvis Presley com Priscilla e a filha Lisa Marie, aos 4 dias de vida Imagem: Reprodução

O ex-casal se conheceu em 1959, durante uma passagem pela Alemanha. Ele, já famoso, tinha 24 anos enquanto Priscilla tinha 14. Segundo uma entrevista da empresária para a Variety, a dupla não "fez sexo" na época: "Ele era muito gentil, muito amoroso, mas também respeitava o fato de eu ter apenas 14 anos".

Em 1962, aos 17, ela foi convidada para passar o Natal com a família de Presley e não saiu mais de lá. Eles se casaram em 1967 e nove meses depois nasceu Lisa Marie. Eles se divorciaram em 1973.

Kelly Key e Latino

Kelly Key e Latino Imagem: Foto Rio News e Reprodução

As estrelas do funk melody se conheceram em uma seleção de modelos em 1997, para um videoclipe do cantor. Na época, Latino tinha 24 anos e Kelly Key 14. Pouco depois o casal engatou em uma relação, que teve duração de quatro anos e teve como fruto Suzanna Freitas.

Woody Allen e Soon-Yi

Diretor de cinema Woody Allen e sua esposa Soon-Yi Previn Imagem: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Soon-Yi foi adotada por Mia Farrow e André Previn em 1978, aos oito anos. Com o fim da relação dos pais em 1979, Soon ganho um padrasto, o novo namorado de sua mãe: Woody Allen. O realizador 'criou' a jovem por 13 anos, ao longo de seu relacionamento com a atriz. Porém, a relação teve fim em 1992, quando Farrow descobriu que o cineasta e a filha viviam um romance escondido. Na época, Allen tinha 56 anos e Soon-Yi, 22. Ele se casaram em 1997 e adotaram duas filhas.

Ana Hickmann e Alexandre Côrrea

Ana Hickmann e Alexandre Correa ficaram juntos por 25 anos Imagem: Reprodução

O ex-casal se conheceu em uma balada em 1998, quando Ana tinha 15 anos e Alexandre Côrrea, 25. Por precisar de uma emancipação para trabalhar como modelo fora do país, a apresentadora se casou com empresário ainda com 16 anos. A relação durou 25 anos, quando Ana pôs um ponto final e acusou o ex-marido de violência doméstica.

Demi Moore e Freedy Moore

A atriz começou um relacionamento com o astro do rock em 1979, quando tinha 17 anos e Freedy, 29. Eles se casaram em 1980, quando ela absorveu o sobrenome do esposo e o levou para a vida artística. O casamento durou 3 anos.