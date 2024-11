Bee Gees: Barry Gibb é único remanescente da formação inicial; relembre

O cantor Barry Gibb passa a ser, aos 78 anos, o único remanescente da formação inicial dos Bee Gees, um dos maiores grupos na história da música pop. Na última segunda-feira (18), foi anunciada a morte do baterista australiano Colin Petersen, que participou do grupo entre 1966 e 1969.

Muitos fãs, talvez a maioria, podem achar estranho considerar Petersen dessa forma. Na verdade, os três irmãos Gibb já cantavam em festas desde 1958, quando Barry tinha 12 anos. Os gêmeos Maurice e Robin eram um ano mais novos. Britânicos, eles tinham se mudado para a Austrália em 1955. Mas durante anos o trio foi apenas uma aventura juvenil, sem perspectivas profissionais.

A partir de 1964, Barry começou a escrever canções. Eles lançaram dois álbuns: "The Bee Gees Sing and Play 14 Barry Gibb Songs" (1965) e "Spicks and Specks" (1966). Ambos não ultrapassaram as fronteiras da Austrália e são considerados registros sofríveis pelos irmãos.

Com a ideia de ser realmente uma banda para valer, eles contrataram Colin Petersen para a bateria, em 1966. Essa formação de quarteto é, portanto, considerada a primeira dos Bee Gees como uma banda profissional.

No início do ano seguinte, o guitarrista australiano Vince Melouney entrou para o grupo. Juntos, eles foram para o estúdio gravar "Bee Gees' 1st", cujo próprio título já o define como o disco oficial de estreia da banda. Petersen e Melouney deixariam o grupo no final de 1969.

Nos meados da década seguinte, a fama mundial dos Bee Gees já era bem grande quando os irmãos tiveram oportunidade de escrever as principais canções na trilha sonora do filme "Os Embalos de Sábado à Noite", campeão de bilheteria que também jogou John Travolta ao estrelato.

Colin Peterson era um dos cinco primeiro integrantes do Bee Gees Imagem: Divulgação; Facebook

É verdade que a condição de gigantes do pop veio apenas depois do álbum "Saturday Night Fever", em 1977, mas é importante ressaltar o que o grupo conseguiu ainda nos anos 1960. Além de "Bee Gees' 1st", eles gravaram "Horizontal" e "Idea", em 1968, e "Odessa", no ano seguinte.

Desse material foram extraídos alguns dos singles mais populares da década, como "To Love Somebody", "Massachusetts", "Words" e "I Started a Joke", que se tornaram eternamente obrigatórios nos shows.

Em todas essas canções está a colaboração de Petersen e Melouney, mas era notório que o ambiente dentro da banda era péssimo. Os Gibb decidiram deixar os outros na condição de músicos acompanhantes, e não mais como integrantes oficiais da banda. E, claro, uma decisão dessas afetava bastante a divisão do dinheiro.

Petersen e Melouney saíram ainda em 1969. O baterista chegou a gravar algumas canções que entrariam no álbum seguinte do grupo, "Cucumber Castle" (1970). Logo após a saída, Petersen formou o Humpy Bong, ao lado do irlandês Jonathan Kelly, cantor e guitarrista de folk, mas o projeto teve apenas um single. Ele continuou por um tempo trabalhando como empresário de Kelly, que fez curta carreira dolo.

Mas Petersen estava obcecado em empreender uma batalha judicial com os Bee Gees para receber valores maiores do que foi repassado a ele como lucros nos álbuns e turnês nos quais participou. Ao todo, ele entrou com sete processos diferentes contra os Gibb, cada um deles seguindo orientação de advogados que apostaram em detalhes jurídicos para contestar os contratos que Petersen assinou com os irmãos.

Ele não conseguiu ganhar nenhum desses processos e abandonou a música completamente. Nas últimas décadas, ele trabalhou como pintor na Austrália, tanto criando quadros artísticos como também pintando casas e apartamentos. Ele morreu aos 78 anos, e a causa não foi divulgada.

Colin Petersen, do Bee Gees, morreu aos 78 anos Imagem: Reprodução/Facebook; Divulgação

Como a popularidade estratosférica dos Bee Gees só apareceu depois que Peter estava fora do grupo, isso pode levar a uma subvalorização do trabalho dele. É preciso entender como os Bee Gees foram importantes e muito bem-sucedidos naquela época. Com canções românticas bem-comportadas, conseguiram singles de alcance mundial no mesmo período em que surgiam na cena nomes como Pink Floyd, The Doors, Led Zeppelin, David Bowie, Lou Reed, Janis Joplin, Jimi Hendrix e tantos outros.

Barry é o único ainda vivo para poder contar toda essa história em primeira pessoa. Maurice morreu em 2003, aos 53 anos, após um colapso cardíaco durante uma cirurgia abdominal. Robin morreu em 2012, vítima de um câncer no aparelho digestivo.

Vale lembrar que o caçula da família, Andy Gibb, teve uma carreira na cola dos sucessos dos irmãos com "Saturday Night Fever". Em 1977 e 1978, ele levou três singles ao topo das paradas britânica e americana: "I Just Want To Be Your Everything", "(Love Is) Thicker than Water" e "Shadow Dancing". Andy teve problemas com drogas durante longo tempo, que prejudicaram sua carreira até sua morte, em 1988, aos 30 anos, vítima de uma inflamação no miocárdio.

Barry Gibb seguiu em carreira solo. Seu álbum mais recente é "Greenfields", de 2021. Embora não tenha feito nenhum anúncio oficial sobre essa decisão, ele já teria comentado com muitos amigos que não deve voltar a gravar.

Assim, restam aos fãs do Bee Gees um legado de 32 álbuns, 83 singles e 37 videoclipes. Com pérolas do pop em todas as formações diferentes do grupo.