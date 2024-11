'Quero dar para você': Senna não foi um sex symbol 'garanhão', diz biógrafo

A socialite se colocou exatamente à frente de Ayrton, o mais ilustre convidado do camarote da Brahma, durante o Carnaval carioca em 1992. [...] Quando Senna estava mais perto da socialite, durante a apresentação de uma das escolas de samba, ela levantou os longos cabelos e deixou à mostra o que estava escrito na nuca. 'Quero dar para você'. Ernesto Rodrigues na biografia 'Ayrton: o Herói Revelado'

Ayrton Senna e a socialite saíram juntos do camarote, por volta das 6h30, e partiram para Angra dos Reis (RJ). A história relatada pelo jornalista Ernesto Rodrigues na biografia do piloto mostra que o brasileiro, que também tem sua história contada na série "Senna" (Netflix), fez sucesso com as mulheres e foi considerado "sex symbol" entre as décadas de 1980 e 1990.

Porém, "noitadas" do piloto não eram frequentes. Ernesto afirma que Senna foi mais "conservador" e "discreto" quando relacionamentos amorosos se tornavam assunto, conforme a apuração realizada para a produção da biografia.

Ayrton Senna 'aprontava' no bom sentido. Ele teve suas aventuras amorosas e sexuais, mas não foi um garanhão. Ernesto Rodrigues em papo exclusivo para Splash

Além de confrontos na pista, Senna fez "contraponto" a Nelson Piquet também nesse aspecto. "Nessa geração de pilotos da Fórmula 1, Piquet foi um símbolo de 'galinhagem explícita'. Ele não se preocupava em esconder de ninguém", relatou Ernesto.

A série mostra uma "aventura" de Senna em Mônaco. Piloto transa com Malena, personagem fictícia, antes de sua primeira corrida de destaque na Fórmula 1, em 1984. Ainda pela Toleman, Ayrton Senna mostrou talento ao pilotar na chuva e terminou o Grande Prêmio local em segundo lugar, atrás do francês Alain Prost.

É o único momento em que produção mostra uma relação casual de Senna. Série mostra início e fim de casamento do piloto com Lilian Vasconcelos, além dos namoros com Xuxa e Adriane Galisteu, destacando os momentos em que o piloto não estava solteiro.

Episódios de "Senna" serão lançados pela Netflix na próxima sexta-feira (29). Em seis capítulos, produção detalha início do brasileiro no automobilismo e termina com a morte do piloto.