Angelina Jolie revela por que seus filhos quase não são vistos em público

Angelina Jolie, 49, afirmou em entrevista ao programa de TV norte-americano Good Morning America, que seus seis filhos preferem o anonimato.

O que aconteceu

Angelina contou que todos os seus filhos com Brad Pitt, 60, gostam de manter a vida privada. Jolie e Pitt, que se divorciaram em 2016, são pais de Maddox, 23, Pax, 20, Zahara, 19, Shiloh, 18, e Knox e Vivianne, 16.

A atriz declarou: "Nenhum dos meus filhos quer estar em frente às câmeras. Eles são bastante privados. [...] Eles não nasceram com privacidade, né? Então espero que tenham isso à medida que envelhecem."

Angelina Jolie posou com os filhos em pré-estreia de 'Eternos', em 2021 Imagem: Emma McIntyre/WireImage

Crise financeira

Recentemente, fontes próximas a Jolie afirmaram que ela entrou em crise financeira devido ao processo de divórcio de Pitt. A artista teria colocado à venda sua Ferrari 250 GT, de 1958, além de joias.

Pessoas próximas estariam tentando convencer Jolie a deixar de lado as disputas legais para que a crise não aumente. "Todas as vezes que ela conversa com um advogado a conta aumenta. As questões jurídicas estão custando milhares de dólares e ela está entendendo que não dá conta de pagar por todas as batalhas."