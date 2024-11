'Acho que eles vão ganhar', admite Flora sobre adversários em A Fazenda

Flora Cruz e Vanessa Carvalho confessaram acreditar na vitória de seus adversários em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

As peoas apontaram que Sacha Bali, Luana Targinno, Yuri Bonotto e Gui Vieira devem vencer o reality show. Elas afirmaram, porém, que seguirão jogando.

Flora: "Eu não vejo que eles estão longe do pódio, não. Acho que eles vão ganhar, sim".

Vanessa: "Também acho que o jogo está entregue. Infelizmente. Nenhum deles sai!".

Flora: "Acho que eles vão ganhar sim. Obviamente a gente não vai parar de jogar, não vai parar de tentar, de fazer estratégia, de curtir... Mas, de verdade, ontem eu curti a festa adoidado. Hoje, mais tarde, quero estar na piscina. Vou curtir isso daqui um dia de cada vez".

