A Fazenda: relembre 5 polêmicas de Adriane Galisteu nessa temporada

Em A Fazenda (Record), não são só os peões que protagonizam momentos controversos. Adriane Galisteu, apresentadora do reality rural desde 2021, foi alvo de cenas impactantes na 16ª edição do programa. Confira:

"Não vem colocar nas minhas costas"

Nesta semana a apresentadora chamou atenção ao rebater as críticas de alguns seguidores que a acusaram de "não gostar de Sacha". "Que birutice vocês acharam que não gosto do Sacha! Parem com isso, vai? De onde vocês tiraram isso? Estão doidos?"

Ela explica que não cabe a ela escolher um favorito, pois não faz parte do público e nem de torcidas. "Antes vocês vinham com um papo de que eu gostava muito do Sacha e não gostava do Zé Love, agora vocês estão falando que eu não gosto do Sacha. Vocês precisam entender que essa imparcialidade é fundamental para o programa", rebateu Galisteu.

Vocês são parciais, porque vocês ficam apaixonados e na torcida. Vocês é que estão sendo assim. Não vem colocar isso nas minhas costas, não, porque esse terno fica curto para mim. Se tem uma coisa que eu faço é tratar todo mundo igual.

"Acabo com tua graça"

Um áudio vazou da apresentadora dando uma bronca em Cauê, após a eliminado do peão. Durante a gravação do programa Hora do Faro, que estava sendo comandado por Galisteu devido à licença pessoal de Rodrigo, ela percebeu que o ex-peão estava tentando mandar um recado para os colegas confinados, o que é proibido no jogo.

Eu não sou boazinha que nem o [Rodrigo] Faro, não. Eu acabo com a tua graça aqui. Corto esse microfone se eu perceber que você está fazendo alguma coisa que você não pode.

Cauê responde dizendo que está "apenas com saudade" e não planejava trapacear.

"Não é castigo"

Quando Júlia se tornou Fazendeira pela 2ª vez, alguns peões adversário pensaram em se recusar a realizar as tarefas dos animais. Em parte do jogo, os peões estavam encarando o trato como "castigo" do dono do chapéu rival.

Então, Galisteu mandou um recado para a casa que mudou a trajetória do jogo. "Cuidar bem deles é uma parte especial da experiência da Fazenda. É também algo que vocês precisam levar a sério. O trato dos animais não é castigo, é realidade da vida na Fazenda." Nas semanas seguintes, a estratégia dos peões mudou e o trato dos animais passou a ser distribuído para o grupo aliado.

Galisteu X Fernanda

Galisteu gravou um vídeo para o perfil no TikTok do programa, comentando a desistência de Fernanda e MC Zaac. "Lamento por eles, porque são R$ 2 milhões. A gente sabe que para ganhar R$ 2 milhões em 3 meses.... Se alguém souber como, me avisa."

Depois da publicação, Fernanda reagiu em suas redes sociais. Primeiro, ela postou um vídeo com o áudio da apresentadora enquanto fazia sinal de joinha para a tela. Em seguida, a criadora de conteúdo adulto publicou um print de seu faturamento na plataforma, com mais R$ 2,8 milhões.

"Nunca assistiram A Fazenda?"

No mesmo vídeo em que falou das desistências, Galisteu criticou as estratégias dos peões. "Fico observando o comportamento dos peões e fico: nunca assistiram à Fazenda? Repetem o mesmo erro, cometem as mesmas infrações. Mas entendo que lá dentro os ânimos ficam aflorados, a visão é muito específica, de um ângulo só."

