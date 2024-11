'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela de 25 a 30/11

A novela "A Caverna Encantada", escrita por Íris Abravanel, vai ao ar de segunda a sexta, às 20h45, no SBT.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 25 de novembro

Anna, Isadora e Manu encontram Nina vestindo a fantasia do monstro do lago da Caverna Encantada e suspeitam que ela esteja por trás da pegadinha feita na gruta. Lavínia escuta Anna e as amigas falarem sobre uma tal de Safira e quer saber quem é. Elisa compra equipamentos de tennis para Norma. Elisa avisa Anna que Norma construiu uma quadra de presente para ela; a menina não gosta e vai tirar satisfação com a diretora. Isadora e Pedro fazem as pazes. Lavínia e Flora tentam tirar informações de Nina para descobrir quem é Safira. Uma coruja, pertencente a um cliente do Pet Shop Bolhas & Bolhas, foge; César não gosta e demite Betina e Cristina pelo descuido.

Terça-feira, 26 de novembro

Para surpreender os alunos, Gabriel prepara um acampamento na quadra. Flora fica com ciúmes de Lavínia com Nina; Dalete a aconselha. Anna se afasta de Nina. A coruja aparece na sala da diretora Norma e voa no cabelo de Lavínia; César resgata a ave. Flora se aproxima genuinamente de Jane. Desempregadas, Cristina e Betina entregam seus currículos para Shirley e Wanda. Lavínia comenta com Flora que não conseguiu informações de Nina sobre a Safira. Jorginho Beach Tennis [Fausto Carvalho] chega para dar aula às crianças e começa a fazer alongamento com os meninos. O Pet Shop Bolhas & Bolhas tem lotação de clientes, e César sente a pressão sem a presença de Betina e Cristina.

Quarta-feira, 27 de novembro

Shirley e Wanda treinam Cristina e Betina como detetives. Jorginho Beach Tennis fica triste pela quadra não ter areia e porque ninguém leva a modalidade a sério; Felipe o consola. Norma chama as meninas para jogar beach tennis; algumas fogem, mas a diretora faz questão de Anna participar. Norma pede para Jorginho dar atenção especial para Anna. Elisa vai devolver o estetoscópio de César, eles conversam e criam um clima de romance. Dalete prepara um lanche para Jorginho, mas ele alega que não come glúten. Norma quer tornar Jorginho professor fixo do colégio. César chama Elisa para um encontro. Pedro apresenta a toca dos Luíses e explica a história do grupo para Isadora; ele também mostra a passagem secreta que leva até a caverna.

Quinta-feira, 28 de novembro

Isadora revela a Pedro que a caverna pertence à família de Anna. Elisa e César estão apaixonados um pelo outro. Jorginho se despede do colégio e diz que precisa ir para a Faria Lima, em São Paulo. Pedro descobre que as meninas entram na caverna por meio de outra passagem. Elisa pede para sair mais cedo do trabalho para Norma, que mais tarde descobre que é um compromisso amoroso, solicitando tarefas e fazendo de tudo para impedir que Elisa saia. Anna pede desculpas a Nina por ter se afastado. Após finalizar os serviços, Elisa é trancada por Norma em uma sala.

Sexta-feira, 29 de novembro

Tonico destranca Elisa, e Flora e Jane preparam o look da Elisa para o encontro. No encontro, Elisa diz a César que não pode ficar muito por conta de Norma e acaba saindo correndo deixando cair o sapato. Em uma missão, Betina deixa um criminoso escapar, mas Betina o captura. Pedro, André e Moisés esbarram pela primeira vez, cara a cara, com Anna, Isadora e Manuela na caverna. Safira acorda do sono invernal e tenta hipnotizar os meninos. Norma reclama que Elisa chegou atrasada do encontro e diz que ela é incompetente; cansada das grosserias, Elisa pede demissão. César entrega o sapato para Elisa, que fica feliz por ela ter pedido demissão do colégio. Shirley e Wanda decidem contratar apenas Cristina. Rui e Felipe escutam as meninas conversarem sobre a passagem da biblioteca e a chave, que é o carimbo.

