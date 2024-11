Volta por Cima hoje (22): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Jão (Fabrício Boliveira) se surpreende ao descobrir que suas férias foram antecipadas. Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (22) em "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

Jão discute com Edson. Tati conta para Madalena que ouviu sua conversa com Cida. A luz é cortada na mansão Góis de Macedo. Tati tenta convencer Doralice a morar na casa de Violeta. Jin recebe o recado de Min-Ji e fica preocupado. Rosana tem uma ideia para afastar Jão de Nando, e comenta com Edson. Nando revela para Miranda seu plano para trabalhar na Viação Formosa. Violeta manda Cacá descobrir se eles estão correndo perigo. Edson encomenda uma festa com Madalena. Jão se surpreende ao descobrir que suas férias foram antecipadas. Jin se encontra com Min-Ji.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.