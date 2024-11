Viih Tube revela o que aconteceu durante trabalho de parto de Ravi que a fez optar pela cesárea

Viih Tube usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 21, para esclarecer dúvidas sobre o parto de seu segundo filho, Ravi, que nasceu no último dia 11. Assim como Lua, de um ano, o pequeno é fruto da relação da influenciadora digital com Eliezer.

Ela tentou ter um parto normal por 19 horas, mas acabou optando pela cesárea. A influenciadora explicou que teve uma desproporção em relação a cabeça do bebê e sua pelve, além do coração do pequeno ter sofrido uma compressão.

Viih Tube revelou que antes do parto havia estabelecido, com seus médicos, tópicos que a fariam ir para a cesárea. "Se o coraçãozinho dele desacelerasse, eu não ia ficar pagando para ver. Não desacelerou, mas deu uma comprimida. Se eu perdesse muito sangue durante o parto normal, eu fiquei com medo de ser uma ruptura uterina [...] Aconteceram as duas coisas [...] Então, eu quis ir para a cesárea."

A influenciadora contou que a desproporção só foi descoberta na cesárea. "Quando abriram meu útero, entenderam o porquê ele não estava nascendo, porque não estava descendo. Eu tive uma desproporção céfalo-pélvica, que é quando a cabeça do bebê não é proporcional com a pelve", continuou.

Ela finalizou dizendo que não se arrepende da decisão e que acredita que agiu certo. A influenciadora digital passou por algumas complicações após o nascimento de Ravi e foi internada na UTI no dia 14. Ela recebeu alta hospitalar no dia 16.