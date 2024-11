Quatro bombas afetam Celeste e Edu drasticamente em 'Garota do Momento'

Celeste (Débora Ozório) e Edu (Caio Manhente) já sabem que foram feitos um para o outro, mas o destino pregará uma peça nos jovens em "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

Celeste ficará animada em encontrar Edu pela primeira vez, mas Raimundo (Danton Mello) a proibirá de ir. A mocinha ficará arrasada e receberá o consolo de Ronaldo (João Vitor Silva).

O irmão da garota promete ajudá-la, mas em vez disso cometerá uma traição. Ronaldo diz que colocará uma carta de Celeste para Edu nos Correios, porém, não faz isso.

Ronaldo, na verdade, guarda a carta da irmã e rouba todas as outras que ela recebeu de Edu. Após isso, ele as entrega para Mauro (João Vithor Oliveira) com o intuito de que seu amigo finja ser Edu.

Já sabendo do conteúdo de cada carta, Mauro vai ao encontro de Celeste. Ele se apresenta como Genoca, codinome usado por Edu, e começa a enganar a moça. Enquanto isso, Edu fica muito chateado por Celeste não ter ido no local marcado.

Mauro (João Vithor Oliveira) em 'Garota do Momento' Imagem: Helena Barreto/Globo

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.