Quem é a influencer que arrematou encontro com Beckham no leilão de Ronaldo

Tatiane Barbieri, 34, arrematou um encontro com David Beckham por R$ 1,1 milhão no leilão de Ronaldo Fenômeno.

A influenciadora e musa do Salgueiro levou o lote 3, que inclui assistir a um jogo do Inter Miami no Lockhart Stadium, realizar um tour pelo centro de treinamento e estádio, e um encontro privado com Beckham. Saiba mais sobre ela:

Ex-atriz de pegadinhas

Natural de Santa Catarina, Tati trabalhou no programa João Kléber Show (RedeTV!) de 2021 até julho de 2022. Ela saiu da atração para participar do concurso Bela da Copa do Mundo 2022, do qual foi campeã.

Casada com empresário russo

Tati se casou com o "magnata" Roman Shakal em 2023, em uma cerimônia luxuosa na Itália. Ela contou com madrinhas famosas, como Deborah Secco, e a festa teve show de Alok.

Shakal é naturalizado brasileiro, empresário na área da saúde e atua no ramo de estética. "Desde que me afastei da TV, me mudei para os EUA e acabei conhecendo o Roman. Ele é muito carinhoso, divertido e amoroso. Gosta de surpresas, me mima todos os dias, se declara e tudo isso é recíproco", disse Tati em 2022.

Ela já é mãe de duas filhas, Sthefany, 19, e Vitta, 7, de um casamento anterior. A família compartilha a rotina no reality show Fam Life, transmitido no YouTube.

Vida de muita ostentação

O lote arrematado no leilão de Ronaldo é um dia comum na vida da influenciadora. Seu casamento custou R$ 32 milhões, ela já exibiu carrão de mais de R$ 3 milhões, doou quase R$ 1 milhão para o Salgueiro e usou uma fantasia de R$ 300 mil ao desfilar pela escola.