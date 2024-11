Sacha expõe planos de Flor com G4: 'Falou que votava em todo mundo'

Com a saída de Babi de A Fazenda (Record), Sacha entrou em uma conversa espinhosa com Flor e Juninho Bill sobre as atuais alianças do jogo

O que aconteceu

Ao voltar da roça, Sacha acusou os peões do grupão de terem perdido mais uma aliada. Juninho rebateu o ator dizendo que as perdas do seu grupo foram Babi e Zé Love, e que até então eram as ex-aliadas de Sacha que foram eliminadas. "Quem saiu até agora foi a galera que tava com você no seu grupo", diz Juninho e aponta que seu grupo é Sidney, Vanessa, Gilsão e Fernando.

O cantor aponta que Flor saiu de seu grupo: "Ela falou alto que não tá mais".

Sacha ressalta que Flor não é uma aliada sua. "Ela [Flor] salvou a Flora que salvou todos vocês no Resta Um. Aliada com a gente não está. É mais que óbvio que vocês todos são um grupo só."

"Tá vendo, Flor? Você é do nosso time", provoca Juninho.

Flora entra na conversa e questiona Sacha sobre Flor. "Pela conversa que a gente teve na academia, parecia que ela ia salvar a gente. Eu achava que ia salvar, botei o Albert na roça para ele te salvar e você salvar a gente."

Flora cobra uma resposta de Flor, que diz: "Eu tava em dívida com a Flora. Falei que voto em quem achar que é interessante para mim. Se votarem em alguém que quero votar, eu votava, mas não ia combinar voto".

Sacha rebate a apresentadora e expõe a conversa com G4. "Você entrou na academia, você deu um abraço em todo mundo e você falou que não aguentava mais, que a Flora tava reclamando que você falava com a gente, que você tava chorando, que não queria papo, que agora tava jogando solo e que não tinha mais aliados."

Ela falou 'se for do interesse mútuo, eu voto junto'. Ai eu perguntei em quem ela votaria e ela disse 'todos, menos o Albert'.

"Não votaria na Flora, nem no Fernando", corrige a apresentadora.

"Como quem não tinha ido para a roça era Gilsão e Albert, e ela não queria o Albert, para somar voto, a gente escolheu você [Gisão]. Como ela fez essa aliança com a gente para a votação, eu imaginei que ela salvaria a gente no Resta Um", explica Sacha.

