Mania de Você hoje (22): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Viola (Gabz) leva Marcel (Bukassa Kabengele) para o abrigo comunitário. Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (22) em "Mania de Você (Globo).

O que vai acontecer

Marcel desperta no hospital e tenta ligar para Viola. Dhu gosta de ver Iarlei trabalhando. Sirlei tenta impressionar Berta. Nahum propõe a Moema que os dois morem juntos. Iberê descobre onde Viola está e avisa a Mavi. Viola leva Marcel para o abrigo comunitário.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.